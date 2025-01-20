MHP Erzurum İl Başkanı Aşkale\'de Ziyaretlerde Bulundu

Politika

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, beraberinde il yönetim kurulu üyelerine ile birlikte Aşkale ilçesine çıkarma yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe ziyaretleri kapsamında İlçe başkanı Toksöz Kartal ve partililerle birlikte ilçe başkanlığında bir araya geldi.

MHP heyeti daha sonra Aşkale Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ülkü Ocakları ilçe başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Başkan Yurdagül, "Tüm hemşehrilerimize bizlere gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM