MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, Hınıs ve Tekman'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, Hınıs ve Tekman'da Ziyaretlerde Bulundu

MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, Hınıs ve Tekman\'da Ziyaretlerde Bulundu

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Hınıs ve Tekman ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi ve ilgili birimlere ileteceğini belirtti.

14.02.2025 13:45  Güncelleme: 13:48
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MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Hınıs ve Tekman ilçelerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Beraberinde İl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hınıs ilçe başkanlığımızı ziyaret ederek ilçe başkanı Mehmet Can, partililer ve muhtarlarla bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek çözümleri için ilgili birimlere aktarılmak üzere notlar aldı.

Ardından Kaymakamlık, Belediye, Adliye ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Başkan Yurdagül, esnaf ziyaretinde bulundu.

MHP heyeti daha sonra Tekman ilçesine geçti. İlçe başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı Galip Doğan, partililer ve muhtarlarla bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, talep ve isteklerini dinleyerek çözümleri için ilgili birimlere aktarılacağı belirtti.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, daha sonra Kaymakamlık, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Yurdagül yaptığı açıklamada, "Bizlere gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için Hınıs ve Tekmanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, Hınıs ve Tekman'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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