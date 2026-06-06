MHP Erzurum İl Kongreleri Başladı - Son Dakika
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MHP Erzurum İl Kongreleri Başladı

MHP Erzurum İl Kongreleri Başladı
06.06.2026 16:30
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Adem Yurdagül, MHP ilçe kongrelerinin yeniden diriliş ve örgütsel tazelenme süreci olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe kongre sürecinin başladığını duyurdu. Yurdagül, yaptığı açıklamada teşkilatlara birlik, kararlılık ve dava vurgusu yaparken kongrelerin "yeniden diriliş ve örgütsel tazelenme" süreci olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğine vurgu yapan Yurdagül, teşkilatların "mutlak sadakat ve bağlılık" anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Açıklamada, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" ilkesinin altı çizildi.

"Birlik ve diriliş" vurgusu

Adem Yurdagül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz hemşehrilerimiz, kıymetli Dadaşlar; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin sarsılmaz iradesi, evlatları olarak bizlerin şahsına mutlak sadakat ve bağlılıkla çıktığımız bu kutlu yürüyüşte ilçe kongrelerimiz başlamıştır. Dünden bugüne taşıdığımız kutlu davanın yarınlara taşınacak mührünü ortaya koyacağız. Erzurum'a ve hemşehrilerimize hizmet yolunda var gücümüzle çalışacağız."

Yurdagül, kongrelerin sadece bir örgüt yenilenmesi değil, aynı zamanda siyasi iradenin güçlendiği bir süreç olduğunu belirterek, "fitneye karşı birlik, bozgunculuğa karşı irade, yorgunluğa karşı heyecan" mesajı verdi.

MHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından açıklanan kongre takvimi şöyle:

Palandöken: 27 Haziran 2026

Oltu: 28 Haziran 2026

Karaçoban: 30 Haziran 2026

Hınıs: 01 Temmuz 2026

Karayazı: 02 Temmuz 2026

Tekman: 03 Temmuz 2026

Aziziye: 04 Temmuz 2026

Çat: 05 Temmuz 2026

Köprüköy: 07 Temmuz 2026

Narman: 08 Temmuz 2026

Şenkaya: 09 Temmuz 2026

Olur: 10 Temmuz 2026

Yakutiye: 11 Temmuz 2026

Aşkale: 12 Temmuz 2026

Tortum: 14 Temmuz 2026

Uzundere: 15 Temmuz 2026

İspir: 16 Temmuz 2026

Pazaryolu: 17 Temmuz 2026

Pasinler: 18 Temmuz 2026

Horasan: 19 Temmuz 2026

Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Erzurum teşkilat yapısının yenilenerek saha çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Erzurum İl Kongreleri Başladı - Son Dakika

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