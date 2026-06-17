MHP Gaziantep Teşkilatı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika
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MHP Gaziantep Teşkilatı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret

MHP Gaziantep Teşkilatı\'ndan Bahçeli\'ye Ziyaret
17.06.2026 12:09
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MHP Gaziantep İl Teşkilatı, Bahçeli'ye özel hediyelerle Ankara'da ziyarette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatı, Ankara'ya giderek TBMM'deki grup toplantısına katıldı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Lider Bahçeli'ye Gaziantep işi özel tasarım üzerinde titizlikle işlenmiş Türk Dünyası Haritası bulunan ve geleneksel Türk motifleriyle süslenen göz alıcı bakır tepsi hediye edildi.

Kalabalık bir heyetle Ankara'ya çıkarma yapan MHP Gaziantep İl Teşkilatı TBMM'de gerçekleştirilen MHP Grup Toplantısı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup kürsüsünden verdiği tarihi mesajlarına yerinde şahitlik etti.

İnançlı teşkilat, kenetlenmiş kadro

Ankara programına, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) İl Başkanı katıldı. Yoğun geçen Ankara temasları kapsamında heyet, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nı da makamlarında ziyaret ederek geleceğin büyük Türkiye'si hedefine giden yolda yapılan ve yapılacak çalışmalar üzerine istişareler gerçekleştirildi.

Türk dünyasının liderine 'Türk dünyası haritası' tepsisi

Grup toplantısının ardından "Türk Dünyasının Bilge Lideri" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep heyetini makamında kabul etti. Ziyarette Lider Bahçeli'nin hayır duasını alan teşkilat üyeleri, Gaziantep'in eşsiz el sanatı işçiliğini yansıtan çok özel bir hediyeyi Genel Başkan Bahçeli'ye takdim etti.

Şahsına özel olarak hazırlanan, üzerinde titizlikle işlenmiş Türk Dünyası Haritası bulunan ve geleneksel Türk motifleriyle süslenen göz alıcı bakır tepsi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Türk birliğinin nişanesi olan bu anlamlı hediyeyi çok beğenen Bahçeli, Gaziantep teşkilatına teşekkürlerini iletti.

Bahçeli'den gazi şehre gönül dolusu selam

Ziyaret, samimi bir atmosferde ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Gazianteplilere en kalbi selam ve muhabbetlerini iletti. MHP Gaziantep İl Teşkilatı ise Liderlerinin izinde, aynı azim ve kararlılıkla sahada çalışmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Başbuğ Türkeş'e vefa

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası milliyetçi-ülkücü hareketin kurucu lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulundu. Geniş bir katılımın sağlandığı kabir ziyareti okunan dualarla son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Gaziantep Teşkilatı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika

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