MHP Gaziemir İlçe Başkanı Koç, belediyenin mali bütçe görüşmelerini değerlendirdi - Son Dakika

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, Gaziemir Belediyesi yönetiminin kendi öz kaynaklarını yatırıma ayırmada özensiz ve yetersiz kaldığını savundu.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin 2022 yılı performans programı ve mali bütçe görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gaziemir'de yolların delik deşik olması ve her geçen gün artan trafik sıkışıklığı ile İzmir'de ün kazandığını ileri süren Koç, belediye müdürlüklerinin sağlıklı bütçe planlayamadığını savundu.

Belediye bütçesinin gelir kalemlerinde merkezi hükümetten gelen kaynak dışında yeterli öz kaynak olmadığını, hukuksuz olduğu düşünülen konuları Cumhur İttifakı olarak yargıya intikal ettirdiklerini ifade eden Koç, "Bunlarla ilgili savcılık incelemeleri sürmektedir. Özetle MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı olarak yapılacak harcamaları bütçede şimdi görmek istiyoruz. Sonrasında yıl içerisinde, transfer oyunlarıyla, yan şirket tezgahlarıyla Gaziemirli vatandaşlarımızın aldatılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, en önemli problemlerden biri olan trafik ve altyapı sorunlarına hiçbir çözüm getiremediğini, mevcudu daha kötü hale getirdiğini de savundu.