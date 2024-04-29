MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Biz vatan sevmenin de, hizmetin de ustasıyız - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Biz vatan sevmenin de, hizmetin de ustasıyız

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tekrar edilecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Biz vatan sevmenin de, hizmetin de ustası, sizse Türkiye hasımlarının yoldaşısınız' dedi.

29.04.2024 22:30  Güncelleme: 22:32
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tekrar edilecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz vatan sevmenin de, hizmetin de ustası, sizse Türkiye hasımlarının yoldaşısınız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, sosyal medya hesabından tekrar edilecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Özdemir açıklamasında, "Keşke Pınarbaşı'nda hemşehrilerimizin oyları çalınmasaydı da seçimler yenilenmeseydi. Ne var ki MHP olarak hemşehrilerimizin verdiği kararın arkasında durup, hakkın yerini bulması için yaptığımız hukuk mücadelesinde başarılı olmamız belli ki birilerinin zoruna gitmiş. ve şimdi kutuplaşma siyaseti diyorlar. PKK, DHKP-C, FETÖ gibi tüm Türkiye hasımlarıyla kol kola giren sizsiniz. Sizin bunca ihanet içeren eylemleriniz ve Türkiye hasımlarıyla kol kola giren davranışlarınız karşısında elbet ki bizler vatanı, bayrağı, ezanı ve milletimizin birlik ve beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Mesele hizmete gelince Pınarbaşı'na barajlar yapan biziz, doğalgazı getiren biziz, gençlerimize çağın şartlarına uygun spor imkanları sunan biziz, altyapı imkanlarını ileri seviyeye ulaştıran biziz, çiftçimizi her türlü olanaklarla destekleyerek yalnız bırakmayan biziz. Biz vatan sevmenin de, hizmetin de ustasıyız. Sizse Türkiye hasımlarının yoldaşı. Aramızdaki fark bu kadar açık ve net. Hazımzsızlığınızın temel sebebi de bu. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz sizi de, bizi de çok iyi tanıyor. Merak etmeyin az kaldı, 2 Haziran'da boyunuzun ölçüsünü Pınarbaşılı hemşehrilerimizden alacaksınız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Biz vatan sevmenin de, hizmetin de ustasıyız - Son Dakika

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