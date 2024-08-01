MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, memur sendikalarının iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini tasvip etmiyor - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, memur sendikalarının iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini tasvip etmiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin bugünkü şartlarında bazı memur sendikalarının iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini tasvip etmediklerini belirtti. Yıldırım, devlet memurunun hakkını devlete zarar vermeden de arayabileceğini vurgulayarak, Türkiye Kamu-Sen'e teşekkür etti.

01.08.2024 17:01
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bazı memur sendikalarının iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini Türkiye'nin bugünkü şartlarında tasvip etmediklerini bildirdi.

Yıldırım, bazı memur sendikalarının iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Kamu-Sen haricindeki sendikaların eylemlerini devam ettirdiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin bugünkü şartlarında, memur sendikalarının iş bırakma ve işi yavaşlatma tarzındaki eylemlerini tasvip etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Devlet memurunun hakkını, devlete zarar vermeden de arayabileceğini kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türk memuruna yakışan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları ile Türk milletinin menfaatlerini birlikte gözeterek, hakkını hukukunu aramaktır. Bu hususta Türkiye Kamu-Sen'e her zaman olduğu gibi yine gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, memur sendikalarının iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini tasvip etmiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, memur sendikalarının iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini tasvip etmiyor - Son Dakika
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