MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan, "Dünya Engelliler Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, MHP olarak, engelli bireylerin hak ve yetkilerini artırmak adına her türlü adımı atacaklarını ve atılacak her iyi niyetli adımı destekleyeceklerini bildirdi.

Yılık, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek ve engellileri daha iyi anlayabilmek için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engellilerin hayat standartlarını güçlendirmek adına hangi adımların atılması gerektiğine karar verilmesi ve bu adımların hızla atılmasını sağlamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Yılık, engelli olmanın toplumda herkesin karşılaşması muhtemel bir durum olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin toplumun her kademesine eşit şekilde katılımlarını sağlamanın, iş gücü beklentilerini karşılamanın, çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirten Yılık, şunları kaydetti:

"Engelli kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve bireylerimizin karşılaştıkları toplumsal sorunları bilmekte ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, 'Tedavisi mümkün olmayan asıl engelin buz tutmuş vicdanlarda, sığ politikalarda ve art niyetli zihinlerde olduğunu, bunun dışındaki her engelin aşılacağını biliyor ve buna canı gönülden inanıyorum' sözleri çerçevesinde engelleri ortadan kaldırmaya yönelik etkili ve önemli çalışmalarımızla değerli kardeşlerimizin her daim destekçisi olacağız. MHP olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerin hak ve yetkilerini artırmak adına her türlü adımı atacağız, atılacak her iyi niyetli adımı da destekleyeceğiz."