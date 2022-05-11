MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Engelli kardeşlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını bilip, bunlara çözüm aramak tüm toplumumuzun ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Yılık, "Engelliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 10-16 Mayıs'ta kutlanan haftanın, engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak ve toplumsal yaşama en üst düzeyde katılımlarını sağlamak anlamında önemli olduğunu belirtti.

Pelin Yılık, "engel" sözcüğünün oluşturduğu olumsuz algının bireyden değil, oluşturulan düzen ve yaşam alanlarının olumsuz şartlarından kaynaklandığını vurguladı.

Engelli bireyleri bulundukları toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Yılık, özel gereksinimli vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını büyük hassasiyetle değerlendirdiklerini ve ona göre yol haritası çizdiklerini kaydetti.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin oluşabilecek olumsuz durumlarda yaşayacakları zorlukları bilme ve hissetme adına önemli bir farkındalığa sahip olduklarını vurgulayan Yılık, şöyle devam etti:

"Engelli kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve bireylerimizin karşılaştıkları toplumsal sorunları gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde içselleştirmekte ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Engelli kardeşlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını bilip, bunlara çözüm aramak tüm toplumumuzun ortak sorumluluğudur."

Yılık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Tedavisi mümkün olmayan asıl engelin, asıl engelliliğin buz tutmuş vicdanlarda, sığ politikalarda ve art niyetli zihinlerde olduğunu, bunun dışındaki her engelin aşılacağını biliyor ve buna canı gönülden inanıyorum" sözünü anımsatarak, "Engelleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik etkili ve önemli çalışmalarımızla değerli kardeşlerimizin her daim destekçisi olacağımızı belirtiyor, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutluyorum." açıklamasında bulundu.