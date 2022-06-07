MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır."

"Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Milletimiz duysun, görsün ve taltif etsin yeter diyoruz."

"Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Buna mukabil çok şükür milletimiz vardır. Umudumuz millettir. Huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ruhudur."

" Türkiye'nin gelecek rotası 'zilletin' ilkelliği ile değil, 'cumhurun' iradesi ile çizilecektir."

"Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir."

(İHA)