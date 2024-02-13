MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK\'nın çekim alanına girmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir"
-"31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM'in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur"
-"Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir"
-"CHP milli değerlerimiz ile çatışma altında. Büyükerşen'in beyni sulanmamışsa aşağılık sözleri CHP'nin özetidir"
-"Büyükerşen ecdadımıza karanlık iç yüzünün ortaya saçılması ile bütün her şeyi silip atmıştır"
-"CHP'nin adam olması diye bir şey mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftiharıdır"
-"Eskişehirli vatandaşlarım köhne zihniyeti hak etmiyor. Osmanlı İmparatorluğu Türk'tür. Bizans varislerine yanıt verilecek tarih 31 Mart'tır"
-"CHP'nin başını çektiği zihniyet tahrikleri sürdürmektedir. Bizim duruşumuz nettir"
-"Türkiye ile Mısır arasında kurulacak diyalog köprüsünün müsbet sonuçları olacaktır. Türkiye ile Mısır'ın beraberce çözemeyeceği sorun yoktur"
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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