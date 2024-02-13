MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK'nın çekim alanına girmiştir - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK'nın çekim alanına girmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK\'nın çekim alanına girmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin kısık ateş altında olduğunu ve gizli pazarlıklar sarmalında bulunduğunu belirtti. Bahçeli, CHP'nin sandık ittifakı kisvesiyle PKK'nın çekim alanına girdiğini ifade etti. Ayrıca, Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin foyasının ortaya çıkacağını ve DEM'in ayak oyunlarının işe yaramayacağını vurguladı. Bahçeli, CHP'nin milli değerlerle çatışma halinde olduğunu ve Büyükerşen'in aşağılık sözlerinin CHP'nin özeti olduğunu söyledi. Ayrıca, Bahçeli, Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk milletinin medarı iftiharı olduğunu ve CHP'nin adam olmasının mümkün olmadığını belirtti. Bahçeli, Türkiye ile Mısır arasında kurulacak diyalog köprüsünün olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

13.02.2024 22:35  Güncelleme: 22:41
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir"

-"31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM'in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur"

-"Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir"

-"CHP milli değerlerimiz ile çatışma altında. Büyükerşen'in beyni sulanmamışsa aşağılık sözleri CHP'nin özetidir"

-"Büyükerşen ecdadımıza karanlık iç yüzünün ortaya saçılması ile bütün her şeyi silip atmıştır"

-"CHP'nin adam olması diye bir şey mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftiharıdır"

-"Eskişehirli vatandaşlarım köhne zihniyeti hak etmiyor. Osmanlı İmparatorluğu Türk'tür. Bizans varislerine yanıt verilecek tarih 31 Mart'tır"

-"CHP'nin başını çektiği zihniyet tahrikleri sürdürmektedir. Bizim duruşumuz nettir"

-"Türkiye ile Mısır arasında kurulacak diyalog köprüsünün müsbet sonuçları olacaktır. Türkiye ile Mısır'ın beraberce çözemeyeceği sorun yoktur"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA

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