MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Başkanına sert tepki - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Başkanına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada, CHP Başkanı'nın yalan iddialarda bulunduğunu ve terörle ilişkilendirmelerde bulunduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Bahçeli, CHP Başkanının önce kendi ağzını yıkaması gerektiğini söyledi ve yumuşama arayanlara karşı sert bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

04.06.2024 11:56
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir. Yalan iddialarda bulunan CHP başkanının yolu yol değildir"

-"CHP Başkanı müfteriliğine yeni bir halka eklendi. Ağzından çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? MHP'nin herhangi bir mensubunu terörle ilişkilendirmek yumuşama pozu veren biz zatın edepsiz beyanıdır"

-"CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak"

-"Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısı ile karşılık veririz ya da o eli kırar atarız"

-"Dümenciliğin sonu aylaklık ve ayakçılıktır"

-"Yumuşama arayanlar önce bu sevgide uzlaşacak cesareti göstermelidir. Açılan tiyatro perdelerine karnımız toktur"

-"Onun bunun değirmen taşında öğütülecek ne bir arkadaşımız ne de siyasetimiz vardır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Başkanına sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Başkanına sert tepki - Son Dakika
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