MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında çay ve uzay açıklamaları - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında çay ve uzay açıklamaları

MHP Genel Başkanı Bahçeli\'den grup toplantısında çay ve uzay açıklamaları

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Özgür Bey'e çay teklifinde bulunarak, Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasını gururla dile getirdi. Bahçeli, CHP ve diğer muhalefet partilerinin gündemlerinin ülke derdiyle örtüşmediğini belirtti ve çayın sağlık açısından önemine vurgu yaptı.

13.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:34
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür bey canın demli çay mı çekiyor? Senin için de çay ayıralım, demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma"

-"Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diliyor daha nice Türk çocuklarının uzaya çıkmasını diliyorum"

- "Alper Gezeravcı gururumuzdur. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir"

"Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir"

-"Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin çalı gibi gezmesin. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz"

-"Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA

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