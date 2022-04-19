MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır.

19.04.2022 11:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahraman Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyor, dua ve desteğimizle yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Pençe Kilit Operasyonu) Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. - Son Dakika
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