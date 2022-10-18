MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Sosyal medya yasası) Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır? - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Sosyal medya yasası) Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır?

18.10.2022 11:16
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Sosyal medya yasası) Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Sosyal medya yasası) Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Sosyal medya yasası) Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır? Ülkemizin iç ve dış güvenliği kamu düzeni, genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yayanlara yasal tedbir alınmasının neresi zulümdür." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Sosyal medya yasası) Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır? - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Sosyal medya yasası) Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır? - Son Dakika
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