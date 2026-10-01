MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM resepsiyonunda Kurtulmuş ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek sohbet etti. Bahçeli, resepsiyonda ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile de bir araya geldi.