Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum." - ANKARA