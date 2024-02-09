MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş\'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip dua etti.

09.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:04
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip dua etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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