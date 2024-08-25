MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis Ahlat'ta partililerle buluştu - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis Ahlat'ta partililerle buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis Ahlat\'ta partililerle buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde partililerle bir araya geldi. Bahçeli, Ahlat ilçesindeki ziyaret ve programlarına devam ediyor. Geceyi ilçede geçirecek olan Bahçeli, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek kutlama programına katılacak.

25.08.2024 18:46
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BİTLİS (İHA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, ilçedeki ziyaret ve programlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ilde düzenlenen bazı açılış ve programlara katılan Bahçeli, Bitlis ziyareti çerçevesinde Ahlat ilçesinde partililerle bir araya geldi. Ahlat Uygulama Oteli bahçesinde İl Başkanı Tekin Uçak ile birlikte teşkilat üyeleriyle buluşan Bahçeli, partililerle sohbet edip, bilgi alışverişinde bulundu. Van Gölü sahilinde çay içen Bahçeli, Van Gölü'nü izleyip günün yorgunluğunu attı.

Geceyi ilçede geçirecek olan Bahçeli, yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek kutlama programına katılacak. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis Ahlat'ta partililerle buluştu - Son Dakika

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