MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi

13.09.2025 22:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon boksör olan Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bahçeli, ziyaret sonrası çekilen hatıra fotoğrafında ise boks eldivenleri ile poz verdi. Söz konusu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

Şampiyon boksör Avni Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

ŞAMPİYON BOKSÖRDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter paylaşımında, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ'DEN 'BOKS ELDİVENLİ' POZ

Yönter'in paylaşımında yer alan hatıra fotoğrafında ise MHP lideri Bahçeli'nin, üzerinde partisinin amblemi bulunan boks eldivenleriyle poz verdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mossi :
    artık köşene çekilsen emmi.taze kan lazım:( 5 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    moralim bozuldu güldüm. valalaha Allah da seni guldurmesin. 4 1 Yanıtla
  • Tuna Han:
    box eldivenini bile kaldıramayacak kadar bihtap düşmüşsün bahçe duvarı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
