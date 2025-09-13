Şampiyon boksör Avni Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter paylaşımında, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.
Yönter'in paylaşımında yer alan hatıra fotoğrafında ise MHP lideri Bahçeli'nin, üzerinde partisinin amblemi bulunan boks eldivenleriyle poz verdiği görüldü.
Bu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Politika › MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi - Son Dakika
