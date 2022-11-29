MHP lideri Bahçeli, 6'lı masanın anayasa değişikliği teklifine kürsüden salladığı kitapla meydan okudu

Dün Demokrat Parti Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı "liderler buluşması" basına kapalı yapıldı. 6 saat süren toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, altılı masanın toplantısı öncesinde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisinin, büyük bir heyecanla kamuoyuna tanıtıldığı belirtildi.

84 MADDE VE 9 BAŞLIK

Çalışmada, cumhurbaşkanlarının bir dönem ve 7 yıl için seçilebilmesini öneriliyor. Seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi öngörülen çalışmada, milletvekili genel seçimlerinde geçerli oyların yüzde 1'ini alan partilere devletin mali yardımda bulunması ve bu yardımın dörtte birinin partiler arasında eşit olarak dağıtılması önerisi de yer alıyor. Taslak 84 madde içeriği ve 9 başlıktan oluşuyor.

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ



Bugün partisinin grup toplantısında 6'lı masaya tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, çok sert ifadeler kullandı. Elinde kendi hazırladıkları anayasa taslağını sallayan Bahçeli, "Önerimiz, önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasından tadilat yapmak değildir. Zillet ittifakının dün açıkladığı parlamenter sistem ve anayasa çalışması ölü doğmuştur. Zillet ittifakının akıl hocası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır. Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye doğru sarmak, devletin temellerine dinamit sermektir. Önerileri zehirlidir. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nı tek dönemle sınırlayıp, sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadirbilmezliğin bubi tuzağıdır. Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır." dedi.

"GELSİNLER BİR DE BUNU OKUSUNLAR"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Altı parti 55 defa bir araya gelmiş, kaç defa toplantı yapmış. Dün de Anayasa takdimi yapıyorlar. Altısını bir araya getirsen bir MHP yapmaz. Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında 100 maddelik taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın."