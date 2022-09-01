MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu için 2023, bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Artık saklanacak ve kaçacak durumu kalmamıştır'

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur.' - Son Dakika

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