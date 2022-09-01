Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Yunanistan, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur.' - Son Dakika
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