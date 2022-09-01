MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur." - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur."

01.09.2022 16:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur." - Son Dakika
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