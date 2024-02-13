MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Uzaya Türkçe bakmanın, Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir." - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Uzaya Türkçe bakmanın, Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Uzaya Türkçe bakmanın, Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, uzay çalışmalarında Türkçe'nin kullanılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, Türkçe'nin ulusal birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurgulayarak, uzayda da Türkçe'nin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

13.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Uzaya Türkçe bakmanın, Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Devlet Bahçeli, Uzay, Politika, Son Dakika

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