MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa İl Kongresi'nde konuştu:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye, milli bir mefkure, tarihin akışını değiştiren stratejik bir hedeftir. Yaklaşık 2 yıl içerisinde birçok önemli eşik aşılmıştır. Son olarak terör örgütünün Suriye kolu olan SDG/ YPG'nin feshi süreciyle önemli bir aşamaya gelinmiştir." dedi.

Büyükataman, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Bursa İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçtiğini, başta Alparslan Türkeş olmak üzere, canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

MHP'nin beka ve birlik söz konusu olduğunda hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçmadığını, yeri geldiğinde bu uğurda serden geçtiğini belirten Büyükataman, milliyetçi ülkücü hareketin her zaman Türkiye üzerindeki senaryoları yırtıp atacak cesaret ve kararlılığı gösterdiğini vurguladı.

Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bir devlet politikası halini aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye hedefiyle tarihin akışı değişmiş, terörizmden beslenen sinsi odakların ülkemizde ve bölgemizde hareket alanı daralmıştır. Terörsüz Türkiye, milli bir mefkure, tarihin akışını değiştiren stratejik bir hedeftir. Yaklaşık 2 yıl içerisinde birçok önemli eşik aşılmıştır. Terörsüz Türkiye, milli bir mefkure, tarihin akışını değiştiren stratejik bir hedeftir. Yaklaşık 2 yıl içerisinde birçok önemli eşik aşılmıştır. Son olarak terör örgütünün Suriye kolu olan SDG/YPG'nin feshi süreciyle önemli bir aşamaya gelinmiştir. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimiz neticesinde, terör bataklığı kurutulmakta, bölgemizdeki istikrarsızlık iklimi sona yaklaşmaktadır. Türkiye, kadim bir devlet aklı ile kendi iç cephesini güçlendirmiş, bölgemize umut olmuş ve mücavir coğrafyalarımızdan yönelecek terörizm tehdidini bertaraf etmiştir."

Terörsüz Türkiye stratejisiyle hem ülke hem de bölge için yeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirten Büyükataman, "Türkiye'nin bu kutlu istikamette kararlılıkla ilerlemesi, elbette İsrail'i ve bölgemizi bir savaş sahası olarak gören emperyalist barbarlığı rahatsız etmektedir. Çünkü Terörsüz Türkiye, emperyalizmin terör devleti projesini tedavülden kaldırmış, Siyonizm'in Suriye üzerinden ülkemizi tehdit eden kanlı hesaplarını suya düşürmüştür. İsrail, Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratmak için her türlü tuzağı kurmakta, savaş ve istikrarsızlığı bölgemizin tamamına yaymaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

"Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişeceği yalanını söylüyorlar"

Büyükataman, Yunanistan'ın İsrail'in kışkırtmalarıyla Türkiye'ye karşı saldırgan tutumunu artırdığını ve her türlü provokasyonu denediğini anlatarak, "Yunanistan, Türkiye'ye karşı kullandığı tehdit diline ve hasmane tavrına tavsiyemiz odur ki bir an evvel son vermelidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışı savunan bir politika izlemektedir. Barışçıl yaklaşımlarımız, kimseyi şımartmamalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayacağını belirten Büyükataman, tüm dünyanın bunu böyle bilmesi gerektiğini, gerektiğinde tarihin tekerrür edeceğini dile getirdi.

Tüm bunlar yaşanırken, kendilerine "milliyetçilik" maskesi takan bazı partilerin İsrail ile aynı hizaya geçip sistematik bir şekilde Terörsüz Türkiye hedefine saldırdığına dikkati çeken Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkıp utanmadan Terörsüz Türkiye'nin bir bölünme projesi olduğunu iddia ediyorlar. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişeceği iddiasında bulunuyorlar. Terörle pazarlık yapıldığı, teröre taviz verildiği iftirasını utanmadan atıyorlar. 'Terörle mücadeleden vazgeçiliyor, teröristler affediliyor.' diye karalama kampanyası yürütüyorlar. Soruyoruz, 2019 yerel seçimlerinde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2024 yerel seçimlerinde ve 16 Nisan 2017 referandumunda terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak ve işbirliği yapan siz değil miydiniz? O günlerde siyasi menfaatleriniz için terörün uzantılarıyla aynı safta dizilirken rahatsız olmuyordunuz da şimdi terörün kökünü kazıyacak olan bu kutlu hedeften mi rahatsız oluyorsunuz?"

Büyükataman, Terörsüz Türkiye ile milli birliğin güçlendiğini, terörle hiçbir pazarlık yapılmadan bölücü terör örgütünün kendisini feshettiğini, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, egemenlik hakları ve Türk kimliğinden hiçbir taviz verilmediğini kaydetti.

Şehit ve gazilerin hukuklarının sonuna kadar hassasiyetle korunduğunu ifade eden Büyükataman, "Tüm bu tablo karşısında İP ve peşine takılanlara soruyoruz, şimdi hangi yüzle milletimizin huzuruna çıkacaksınız? Bu alçak kara propagandayı hangi dış güçlerin nam ve hesabına yürütüyorsunuz?" dedi.

"Ülkemiz küresel düzende hak ettiği konuma gelecektir"

Büyükataman, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılması, terörün yeniden zemin bulacağı siyasi ve sosyolojik alanların kalıcı bir şekilde kurutulmasının tek gaye olduğunu söyledi.

Yeni nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmanın önemine değinen Büyükataman, şöyle konuştu:

"Terörün son bulmasıyla ekonomik ve sosyal hayatımız canlanacak, her alanda kalkınmamız hızlanacak, içeride milli birliğimiz pekiştikçe, dışarıda elimiz daha da güçlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti, karşısına çıkan bütün riskleri ve fırsatları doğru okuyan muktedir bir devlettir. Ülkemiz, bölgesel krizlerden güçlenerek çıkacak, küresel düzende hak ettiği konuma gelecektir. Yeni yüzyıl, terör belasından kurtulmuş, bölgesinde istikrarın adresi, enerji ve ticaret yollarının hakimi lider ülke Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. İstikamet bellidir. Türk devleti kararlıdır. Bu kutlu istikametten dönüş yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz başarılacak, süper güç Türkiye'ye mutlaka ulaşılacaktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunduğu kongrede MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da konuşma yaptı.

Kongrede, il başkanı olarak seçilen Mehmet Emin Özcanbaz, görevi Muhammet Tekin'den devraldı.