MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Oyunu Kullandı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, oyunu Bursa'da Koç Ortaokulu'nda kullandı. Seçim öncesi öldürülen MHP'li genç hakkında konuşan Büyükataman, "Bunu bir kan davası mantığı içerisinde görmemek, bu anlayış içerisinde seçimlere bir anlam yüklememek lazım. İnsanlar farklılıklarına saygı gösterebilmeli. Farklı tercihlerini bir kan davasına dönüştürmemeli" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve eşi Nur Büyükataman Nilüfer ilçesinde bulunan Koç Ortaokulu'nda kendilerine sıra gelmesinin ardından 1366 no'lu sandıkta oy kullandı.
Oy verme işleminin ardından, seçimden bir önceki gece Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürülmesi ile ilgili açıklama yapan Büyükataman, "Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar yerel seçimlere yoğun ilgi gösteriyor. Katılımın yüksek olacağını öngörüyoruz, bu fevkalade güzel bir şey. Bir demokratik olgunluk içerisinde bu seçimlerin nihayetleneceğini ümit ediyoruz. Netice itibariyle vatandaşımızın hizmetine talip olan siyasi parti temsilcileri 60 gündür sahadalar, projelerini anlatıyorlar. İnşallah bu çalışmaları karşılığını bulur. Takdir vatandaşımızın. Bunu bir kan davası mantığı içerisinde görmemek, bu anlayış içerisinde seçimlere bir anlam yüklememek lazım. Maalesef Bursa'da cuma günü bir ziyarette bulunmuştuk. Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı ve teşkilatımızın yapmış olduğu program çerçevesinde orada programlara iştirak ettik. Üzülerek ifade ediyorum, orada bu çalışmaları yürütürken tanıştığım bir kardeşimizin dün akşam bir hadise neticesinde hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Keşke böyle bir hadise yaşanmamış olsaydı. İnsanlar farklılıklarına saygı gösterebilmeli. Farklı tercihlerini bir kan davasına dönüştürmemeli. Ne yazık ki bu seçimlerde Bursa böyle bir hadise ile anılacak. Bundan duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Eminim adli yargılar hadise ile alakalı kapsamlı bir araştırma yürütüyorlardır. Hadise ile alakalı pek çok yayın organında maksadını aşan, meseleyi farklı mecralarda izah işgüzarlığına dair haberler gördüm. Bundan üzüntü duyuyorum. İnşallah yakın zamanda gerekli araştırmalar yapılacak, failleri de yakalanacaktır. Temennim bundan sonra bu hadiselerin yaşanmaması" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Oyunu Kullandı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
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