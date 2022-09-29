MHP Grup Başkanvekili Akçay: "CHP, teröristlerin hamiliğini yapıyor" - Son Dakika
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MHP Grup Başkanvekili Akçay: "CHP, teröristlerin hamiliğini yapıyor"

29.09.2022 15:04
MHP Grup Başkanvekili Akçay: "CHP, teröristlerin hamiliğini yapıyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin, "teröristlerin hamiliğini yaptığını" ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin, "teröristlerin hamiliğini yaptığını" ifade etti.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer aldığını hatırlattı.

Bu durumun CHP'nin ilk vukuatı olmadığını belirten Akçay, "Cezaevindeki teröristleri 'siyasi suçlu' veya 'düşünce suçlusu' olarak aklamaya çalışan CHP, bu teröristlerin ceza indiriminden yararlanması için önerge verdi. Kılıçdaroğlu, 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyerek FETÖ'yü aklamaya çalıştı; KHK ile ihraç edilen hainleri göreve iade edeceğini söyledi. CHP, teröristlerin hamiliğini yapıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin HDP'nin güdümüne girdiğini, teröristleri baş tacı ettiğini kaydeden Akçay, "Bugünkü CHP, terör destekçileri, Atatürk ve Türkiye düşmanları tarafından işgal edildi. Terör örgütü PKK ve FETÖ virüsü, CHP yönetiminin kılcal damarlarına kadar girdi, partiye hakim oldu. CHP, PKK ve FETÖ virüsünden kurtulmak istiyorsa yapmaları gereken tek şey partilerini Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Erkan Akçay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Akçay: 'CHP, teröristlerin hamiliğini yapıyor' - Son Dakika

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