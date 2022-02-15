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MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: "Metsamor Nükleer Santrali büyük tehlike saçıyor" - Son Dakika

MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: "Metsamor Nükleer Santrali büyük tehlike saçıyor"

15.02.2022 00:08
MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: "Metsamor Nükleer Santrali büyük tehlike saçıyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir basın açıklaması yapan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen 5.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir basın açıklaması yapan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Ermenistan- Gürcistan sınırında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin Metsamor Nükleer Santralinden dolayı bölge halkında korku oluşturduğunu dile getirerek, bu santralin artık kapatılma zamanının geldiğini belirtti.

MHP Iğdır Milletvekili Karadağ, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Ermenistan- Gürcistan sınırında 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini, bu depremin Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı hissedildiğini söyledi. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karadağ, "Iğdırlı hemşehrilerimiz depremin şiddetinden ziyade, Iğdır'a yalnızca 16 km uzaklıkta ve deprem fay hattında bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santralinde meydana gelebilecek sızıntının korkusunu yaşadı. Metsamor Nükleer Santrali 1977 yılında Sovyetler Birliği tarafından Ermenistan'da inşaa edimiş, birçok uluslararası kuruluş tarafından dünyadaki en tehlikeli ve güvenlik unsurlarından yoksun bir Nükleer Santraldir. Uluslararası Atom Enerji Kurumu ve Avrupa Birliği de Metsamor'un dünyadaki en tehlikeli Nükleer Santral olduğunu açıklamıştır" dedi.

Dünyada bulunan 443 Nükleer Santralden en tehlikelisinin Metsamor Nükleer Santrali olduğuna dikkati çeken Karadağ, "Reaktörlerin soğutulmasında kullanılan atık suyun Aras Nehri vasıtasıyla Hazar Denizine kadar ulaştırılması nedeniyle Metsamor Nükleer Santrali, Hazar'a kıyısı olan tüm ülkeler için de ciddi bir risk taşımaktadır. İhtmal büyük bir depremde Metsamor Nükleer Santralinin yayacağı radyasyon Iğdır, Kars, Van, Ağrı, Erzurum illerimizi yaşanamaz hale getirecektir. Halihazırda günümüzde bile Iğdır ve çevresinde son yıllarda kanser vakalarının artması, bitki örtüsünde kurumalar yaşanması ve verimliliğin azalması, sınıra yakın yerlerde hayvanların sakat doğma oranının artması gibi olumsuz gelişmeler bölge halkımızda ciddi endişelere neden olmaktadır. Benzer şekilde reaktörün soğutulmasında kullanılan atık suyun Aras Nehri'ne dökülmesi de halkımızın endişelerini artırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yetkili mercilere çağrıda bulunan MHP Iğdır Milletvekili Karadağ, "Buradan Gazi Meclisin çatısı altında bölgede yaşayan tüm hemşehrilerimiz adına Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna ve tüm yetkili uluslararası çevre kuruluşlarına, Dışişleri Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza seslenmek istiyorum. Artık özellikle Ermenistan ile olan bu normalleşme sürecinde tüm platformlarda bu Metsamor Nükleer Santralini masaya yatırmamız gerekiyor. Bu santralin artık mutlaka kapatılması gerektiği düşüncesindeyim. Bu benimle birlikte tüm coğrafyada yaşayan insanlarımızın da Türk Milleti'nin de en büyük temennisidir" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: 'Metsamor Nükleer Santrali büyük tehlike saçıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: "Metsamor Nükleer Santrali büyük tehlike saçıyor" - Son Dakika
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