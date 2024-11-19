MHP İl Başkanı'nın istifasının arkasında 'insan kaçakçılığı' mı var? - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP İl Başkanı'nın istifasının arkasında 'insan kaçakçılığı' mı var?

MHP İl Başkanı\'nın istifasının arkasında \'insan kaçakçılığı\' mı var?

Gazeteci İsmail Saymaz, görevinden istifa eden MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Saymaz, Akfırat'ın kızına ait tekne ile insan kaçakçılığı yapıldığı için istifa ettiğini öne sürdü.

19.11.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıklamış, Akarfırat açıklamasında "Bizim hakkımız varsa binlerce kez helal olsun. Bu yolda istemeyerek de olsa kırdığımız üzdüğümüz tüm dostlardan özrü bir borç biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akfırat'ın istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında Akarfırat'ın kızına ait tekne ile insan kaçakçılığı yapıldığı için istifa ettiğini öne sürdü. Akarfırat ile telefonda görüştüğünü söyleyen Saymaz, "Kendisini aradım. Aslında kendisinden istifa etmesi istendi. İstifa etmesinin nedeni sağlık gerekçesi değil. Kendisi de bana doğruladı. İstifa etmesinin nedeni kızına ait tekne ile insan kaçaklığı yapıldığı iddiası. Oğuz Akafırat'ın kızı Yasemin'e ait tekneye ait görüntüler var. Akarfırat bu görüntüleri bana gönderdi. Geçen ekim ayında Marmaris'te Akarfırat'ın kızına ait teknede, 3 kişi Barış Kaya, karısı Gizem ve kızkardeşi, Turunç sahilinden yola çıkıyorlar. Oradan birini alıyorlar. Yunan karasularına giriyorlar. Yunan sağlık güvenlik kuvvetleri bu tekneyi çekiyorlar. İçinden iki kadını alıyorlar. Barış Kaya beni bırakın diyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Tekneyi Rodos adasına çekiyorlar. Kadınların geri geldiği iddia ediliyor. Bunu başka kaynaklar bana aktardı" ifadelerini kullandı.

"TEKNEMİZ ÇALINDI"

Saymaz ayrıca Akarfırat'ın "Oğuz Akarfırat'a sorduğumda o diyorki, tekne kızımın doğru tanımadığımız bir aile tarafından çalındı. GPS cihazı takılıydı. Tekne Yunan sahilinde alabora oluyor diyor. Başkan bunun bizimle alakası yok diyor. Bu nedenle istifa ettim' diyor" sözlerini sarf ettiğini aktardı.

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı'nın istifasının arkasında 'insan kaçakçılığı' mı var? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: MHP İl Başkanı'nın istifasının arkasında 'insan kaçakçılığı' mı var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.