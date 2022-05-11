MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi

11.05.2022 18:49
MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, Çiftlikköy ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, Çiftlikköy ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Öz, gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.

Öz'e Çiftlikköy İlçe Başkanı Yaşar Boz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Türkiye'nin güzel yarınlara ulaşması için nefessiz çalışmaya ve güçlü yürümeye devam edeceklerini dile getiren Öz, vatandaşların ve esnafın sorunlarını not ettiklerini ve çözüm için çaba göstereceklerini anlattı. Öz, şehrin sorunları için vatandaş ve esnaflarla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu bizim görevimiz ve bunu yapmak zorundayız. Teşkilatımızla şehrimizin bütün sorunlarını masaya yatırıyor ve çözüm için gerekli adımları atıyoruz" dedi. - YALOVA

MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi
MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi
MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi
MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi

YORUMLAR
500
MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı MHP kurmayları Denizli'nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak MHP kurmayları Denizli'nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi, Çiftlikköy, Hisarcık, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 01:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: MHP İl Başkanı Öz, Çiftlikköy'de vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement