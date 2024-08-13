MHP İl Başkanı Şahin: CHP'lileri heykel önergesi panikletti

Politika

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in, milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işaretli heykelinin dikilmesiyle ilgili verdiği önergenin CHP'lileri paniklettiğini savundu.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Demiral'ın milli maçtaki bozkurt işaretiyle dünyadaki bütün Türkleri heyecanlandırdığını, gururlandırdığını belirtti.

Merih Demiral'ın heykelinin Atatürk'ün şehri İzmir'e çok yakışacağını düşündüklerini ve tüm iradeyle desteklediklerini kaydeden Şahin, şunları ifade etti:

"Adı bozkurtla anılan, yabancı yazarlar tarafından hayatı 'Bozkurt' olarak kitaplaştırılan Atatürk'ün şehri İzmir'de bozkurdun CHP'li arkadaşları bu kadar panikletmesi gerçekten çok şaşırtıcı. Bozkurttan ve Atatürk'ten uzaklaşarak HDP ve LGBT'ye yaklaşmaları aslında ne olduklarını da göstermektedir. Hayatı boyunca Türklüğe hizmet eden, paralara, pullara ve devletin resmi amblemlerine bozkurt işaretini nakşeden Atatürk'ün partisinin bugünkü temsilcilerinin düştüğü durum komik mi acı mı? Bunun kararını Türk milleti verecektir."