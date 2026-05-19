MHP İstanbul İl Başkanı Yılmaz, Bağcılar'da teşkilatla buluştu
MHP İstanbul İl Başkanı Yılmaz, Bağcılar'da teşkilatla buluştu

19.05.2026 21:38
MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, Bağcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat üyelerine hitap etti. 19 Mayıs'ı kutlayan Yılmaz, il ve ilçe teşkilatlarının feshedilip yeniden yapılandırılması sürecinde görev değişimlerinin bir "bayrak yarışı" olduğunu belirtti. Yeni İlçe Başkanı Emre Dağcı'ya başarı diledi.

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde, MHP Bağcılar İlçe Başkanı Emre Dağcı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Burada teşkilat üyelerine hitap eden Yılmaz, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

İl Başkanlığı olarak yollarda olduklarını ve dava arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, "Her birinizin malumu olduğu üzere 6 Nisan tarihi itibarıyla Genel Başkanımızın talimat ve takdirleriyle İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçemiz feshedildi. Bununla birlikte de bu teşkilatları tekrardan teşekkül ettirme göreviyle, İstanbul İl Başkanlığı göreviyle şahsımı görevlendirdi ve atamam yapıldı." diye konuştu.

Yılmaz, "O günden bugüne beni yalnız bırakmayan, mesajlarıyla, telefonlarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla bizzat dile getiren bütün gönüldaşlara, ülküdaşlara şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

Kadrolarda yaşanan değişikliklere ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bayrak değişimlerinin okunma şekli doğru algılanmalı. MHP teşkilatlarında her birimizin yapacağı görevler belli bir zaman dilimiyle sınırlı olabilir. Bazen Genel Başkanımızın takdirleriyle, bazen kongrelerde ortaya çıkan sonuç neticesinde bu görevler bırakılır. Bir başka arkadaşımıza bayrak şeklinde teslim edilmesi, daha yükseğe çıkarılması adına da devredilir. Bundan önce Bağcılar ilçe teşkilatımızda görev yapan, omuz veren mahalle başkanlarımızdan, sandık görevlilerimizden, ilçe başkanlarımıza kadar bütün dava arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum."

Yılmaz, Bağcılar İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Emre Dağcı ve ekibine başarı dileklerini iletti.

İl Başkanı olarak atamasının gerçekleştiği günden bugüne çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sonuçta bir bayrak yarışıdır. Bugün bayrak Emre kardeşimizde, yarın bir başka arkadaşımızda, bugün İl Başkanlığı bende, yarın bir başka arkadaşımızda olacak. Kaldı ki oturduğumuz koltuklar şirketlerimizin, ticaret yaptığımız mekanların koltukları değil. Bu koltuklar Milliyetçi Hareket Partililerin kutlu koltukları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

