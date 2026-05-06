MHP İlkadım Kongresi 19 Mayıs 2026'da
MHP İlkadım Kongresi 19 Mayıs 2026'da

06.05.2026 14:08
MHP, İlkadım kongresini Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yılına denk getirecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107'nci yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, partinin olağan kongre sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, sembollerin; soyut ve derin kavramların, düşüncelerin anlaşılır ve belirgin hale getirilip somutlaştırılmasına katkıda bulunan araçlar olduğunu belirtti. Yalçın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışına 'ilk adım' demesinin buna çarpıcı bir örnek olduğunu aktardı.

'TERÖRSÜZ TÜRK FİKRİ PEK ALA SİYASİ BİR ADIMDIR'

Yalçın, "Tarihimizin bu gibi önemli safhaları ve şanlı sayfaları, Türk siyasi hayatında daima ilham ve enerji kaynağı olmuştur. Türk milletinin kadim değerleriyle ve şanlı geçmişiyle iftihar eden nesillerin kurduğu MHP de zaman zaman halkla iletişimi zenginleştirmek ve siyasi diyalog iklimini egemen kılmak için tarihimizin mehabetini yansıtan mefhumları simge olarak kullanmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı 'Terörsüz Türkiye' fikri de pek ala bir siyasi ilk adımdır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir ilk adımdır" dedi.

'SEMBOLİK AMAÇ TAŞIMAKTADIR'

Yalçın, devamında şunları kaydetti: "Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107'nci yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım; hem Milli Mücadele ruhunu hem 'Terörsüz Türkiye' fikrine can veren varoluş refleksini hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir. Bu vesileyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü; milletimizin barış, dirlik ve sükun içinde hayatını sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacaktır. Milli devlet yapısının daha da güçlendirilip takviye edilmesinde 'Terörsüz Türkiye'nin oynadığı müspet rol hatırlatılacaktır."

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

