MHP İzmir İl Kongreleri Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP İzmir İl Kongreleri Gerçekleşti

29.06.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP İzmir İl Başkanlığı, çeşitli ilçelerde kongreler düzenleyerek güçlü bir devlet vurgusu yaptı.

MHP İzmir İl Başkanlığı Beydağ, Çeşme, Karaburun, Balçova ve Konak ilçe kongrelerini gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 21 Haziran'da Karabağlar'da başlayan kongre heyecanı 27-28 Haziran'da da sürdü.

Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçe kongrelerinden sonra Beydağ, Çeşme, Karaburun, Balçova ve Konak ilçe kongreleri yapıldı.

Kongrelerde konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin dünyada ve bölgede yaşanan olaylara değinerek "Kuzeyimizde savaşlar, güneyimizde istikrarsızlıklar, yakın coğrafyamızda kan, gözyaşı ve işgal hüküm sürmektedir. Siyonist ve emperyalist senaryolar adeta saat gibi işletilmektedir. İşte böyle bir dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey güçlü bir devlet, güçlü bir millettir. Her şeyden önemlisi sağlam bir iç cephedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hedefinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Kardeşlikten, birlikten rahatsız olanlar var. Terörden beslenenler var. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler var. Bizim meselemiz emperyalist planların bozulmasıdır, evlatlarımızın geleceğidir."

Şahin, İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunları olduğunu kaydederek, vatandaşın mazeret değil, belediyecilik beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Politika, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP İzmir İl Kongreleri Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:56:55. #7.12#
SON DAKİKA: MHP İzmir İl Kongreleri Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.