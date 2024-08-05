MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Terk Toprağa Verildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Terk, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti. Terk, memleketi Tire'de bugün gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Terk, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamanı yitirmişti. Terk'in cenazesi, bugün memleketi Tire'ye getirilerek Tire İmam Hatip Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Tire Asri Kabristanlığı'na defnedildi.
Törene; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve merhumun ailesi ile sevenleri katıldı. - İZMİR
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