MHP Kilis İl Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika
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MHP Kilis İl Teşkilatı Feshedildi

MHP Kilis İl Teşkilatı Feshedildi
08.06.2026 20:26
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MHP, Kilis İl Teşkilatı'nı feshedip Ercan Akdemir'i yeni il başkanı olarak atadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, Kilis İl Teşkilatı'nı feshetti. Yeni il başkanı olarak ise Ercan Akdemir'in atandığı duyuruldu.

MHP Genel Merkezi, Kilis İl Teşkilatı'nı feshederek, yeni il başkanı atadı. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır" dedi.

Kararın parti teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında alındığı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Kilis İl Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika

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