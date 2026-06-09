MHP Kocaeli\'nde Görev Değişimi

MHP Kocaeli İl Başkanlığında görev değişimi yapıldı. Parti tüzüğü gereğince mevcut il teşkilatının feshedilmesinin ardından, MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine Kamil Akın'ın yerine Enes Emengen atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla parti teşkilatlarındaki yeni görevlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yalçın, açıklamasında parti tüzüğünün ilgili maddelerine işaret ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadesini kullandı. - KOCAELİ