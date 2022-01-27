MHP'li Akçay: İBB Başkanı görev ve sorumluluğunu yerine getirememiştir - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Başta İBB Başkanı olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğunu yerine getirememiştir. İmamoğlu'nun meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak daha kar yağmaya başlamadan evvel hazırlıkları yapıp duruma vaziyet etmesi, organizasyon yapması gerekirdi" dedi.

MHP'li Akçay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kenti kar esir aldığı sırada İngiltere Büyükelçisi ile lokantada bir araya geldiğini belirtti. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediye başkanlarının görevlerinin açıkça belirlendiğini kaydeden Akçay, "Bu görevler arasında yabancı ülkelerin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla ilişki kurmak yer almamaktadır. Belediye başkanının görevleri arasında yol yapmak, yolları açık tutmak, metro yapmak, işletmek, karla, selle, depremle mücadele etmek gibi görevleri vardır. Ancak İBB Başkanı kanundaki bu görevlerini yapmak yerine başka her şeyle meşgul oluyor. Başta İBB Başkanı olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğunu yerine getirememiştir. İmamoğlu'nun meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak daha kar yağmaya başlamadan evvel hazırlıkları yapıp duruma vaziyet etmesi, organizasyon yapması gerekirdi" dedi.

'HANGİ KONULARI KONUŞMUŞTUR'

Akçay, İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile bir araya gelmesine tepki göstererek, "İyi bilinsin ki bunlarla görüşen bütün büyükelçiler görüşmeleriyle ilgili kendi devletlerine rapor vermektedir. Peki, İBB başkanı İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisiyle yaptığı görüşme hakkında Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirmiş midir? İBB gerekli önlemleri almadığı için trafik kilitlenmişken, yüz binlerce vatandaşımız yollarda mahsur kalıp arabalarında sabahlarken, İstanbul halkı karla boğuşurken bir belediye başkanının bir büyükelçiyle bir araya gelmesine sebep olan konunun aciliyeti nedir? İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçisi bu buluşmada hangi konuları konuşmuştur?" ifadesini kullandı.