MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Gaziantep/Araban İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Özdemir; parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP