MHP'li Baki Ersoy, Yahyalı'daki açık cezaevi yatırımını Bakan Gürlek'e sordu - Son Dakika
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MHP'li Baki Ersoy, Yahyalı'daki açık cezaevi yatırımını Bakan Gürlek'e sordu

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MHP\'li Baki Ersoy, Yahyalı\'daki açık cezaevi yatırımını Bakan Gürlek\'e sordu
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yahyalı'da açık ceza infaz kurumu yatırımı için TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu. Bakan Akın Gürlek'in cevaplaması istemiyle verilen önergede, Fidanlık bölgesinin uygunluğunun araştırılması ve yatırım programına alınması talep edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Yahyalı ilçesinde istihdamın artırılması ve ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla açık ceza infaz kurumu yatırımı yapılması konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Milletvekili Baki Ersoy; Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, Yahyalı Belediyesi tarafından proje alanı olarak değerlendirilen Fidanlık bölgesinin açık ceza infaz kurumu yatırımı açısından uygunluğunun araştırılmasını ve projenin yatırım programında değerlendirilmesini talep etti. Önergenin gerekçesinde, yeni kamu yatırımlarının Yahyalı'da istihdam oluşturmasına, yerel esnafın desteklenmesine ve ilçe ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Ersoy ayrıca bölgede yer seçimi, fizibilite ve teknik inceleme yapılıp yapılmayacağını; yatırımın uygun bulunması halinde öngörülen takvimin ne olacağını bakanlığa sordu. Ersoy sosyal medya paylaşımında; "Yahyalı Fidanlık bölgesinin açık ceza infaz kurumu yatırımı açısından uygunluğunun araştırılması ve ilçemizin yatırım programında değerlendirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Yahyalı'mızın istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yatırım imkanlarını takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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