MHP'den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun, mazbatasını alarak görevine başladı.
Erzincan Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelen Cumhur İttifakı'nın adayı Aksun, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bayram Köseoğlu'ndan mazbatasını aldı.
Erzincan Adliye Sarayı önünde partililere seslenen Aksun, kardeşliğin şehri Erzincan'a hizmet etmenin şeref olduğunu söyledi. Aksun, şunları kaydetti:
"Benden önce hizmetleri bulunan tüm belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize minnet ve şükranlarımı arz ederek, gelecekte daha güzel, yaşanılabilir bir Erzincan'ı birlikte inşa edebilmek için yol haritamızı şehrimizin menfaatleri üzerine belirlemiş bulunmaktayız. Proje üreterek şehrimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Onun için buradan aldığımız güç ve kudretle halkımıza hizmet yapabilmeyi kendimize şiar edinmiş bir anlayışın mensuplarıyız."
Aksun, farklılıkların Erzincan için bir zenginlik olduğunu belirterek, hizmeti herkesle buluşturacağını ifade etti.
Başkan Aksun'a, adliyeye gelişinde MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt, parti yöneticileri ile kalabalık bir vatandaş grubu eşlik etti.
Son Dakika › Politika › MHP'li Bekir Aksun Erzincan Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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