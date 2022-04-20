MHP'li Bulut: "Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz" - Son Dakika
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MHP'li Bulut: "Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz"

20.04.2022 16:26
MHP'li Bulut: "Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Sektör temsilcilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Sektör temsilcilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette MHP'li Bulut, sektör temsilcilerinin karşılaştıkları sıkıntıları Bakan Kirişçi'ye aktardı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ziyarette Tokat'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli hakkında bilgi verdiklerini belirterek, "Hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini bizzat oda ve birlik başkanlarımız aktardı. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye kabulünden ve önerilerimize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Ziyarete katılan oda ve birlik başkanlarına da teşekkür eden MHP'li Bulut, "Tokat için varız, Türkiye için varız. Sektör temsilcilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

MHP'li Bulut: Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz
MHP'li Bulut: Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Yücel Bulut, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut: 'Tokat'ın potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz' - Son Dakika


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