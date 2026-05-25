MHP Kütahya Milletvekili Erbaş\'tan İl Başkanı Özkan\'a ziyaret

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, geçtiğimiz günlerde görevden alınan MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ'ın yerine atanan Talha Özkan'ı makamında ziyaret etti. MHP Kütahya Milletvekili Erbaş'ı İl Başkanı Özkan, MHP'li belediye başkanları, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ve partililer kapıda karşıladı. Yeni İl Başkanı Özkan'a yeni görevinde başarılar dileyen Milletvekili Erbaş daha sonra partililerle bir araya geldi. Karşılıklı verilen hediyelerin ardından Milletvekili Erbaş, kardeş şehir olan Bilecik'te MHP ruhunu hep birlikte yaşamaktan büyük onur duyduğunu sözlerine ekledi. - BİLECİK