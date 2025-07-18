MHP\'li Feti Yıldız\'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan\'ın kitabı masasında

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ilginç bir ayrıntı dikkat çekti.

Yıldız'ın odasından çekilen fotoğrafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)' başlıklı kitabının yer aldığı görüldü.

"VİCDAN EN BÜYÜK TERAZİDİR"

MHP'li Yıldız X hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz' notunu düştü.

KİTAP İÇİN 2016 YILINDA TOPLATILMA KARARI VERİLMİŞTİ

2013 ve 2015 yılları arasında Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin ve gönderilen mesajların derlenmesiyle oluşturulan "Demokratik Kurtuluş ve Özgür yaşamı inşa/ İmralı Notları" kitabı, Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştı. İlk bölümde BDP ve HDP heyetlerinin 3 Ocak 2013 ile 14 Mart 2015 tarihleri arasında İmralı Adasında yapılan görüşmelerin kayıtları ile başlayan kitap, ikinci bölümde Öcalan tarafından verilen mesajlarla devam ediyor. 2016 yılında kitap hakkında toplatma kararı verildi.