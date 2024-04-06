MHP\'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin göreve başladı

MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin, mazbatasını alarak görevine başladı.
Beraberindeki partililerle Kırıkkale Adliyesine gelen Bişkin'e, İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası takdim edildi.
Daha sonra belediyeye geçen Bişkin, görevi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez'den devraldı.
Bişkin, kendisine destek verenlere teşekkür ederek ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla çalışacaklarını söyledi.
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AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.
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