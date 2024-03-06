MHP\'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Tabaroğulları İstanbul\'da Hemşehrileriyle Buluştu

Politika

İstanbul'da yaşayan hemşerileri ile bir araya gelen Cumhur İttifakının MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, "Yaşanabilir Hekimhan'ı herkes arzuluyor" dedi.

Hekimhan ilçesindeki esnaf ve mahalle ziyaretlerini yoğun şekilde sürdüren MHP'li Hekimhan Belediye Başkan adayı Tabaroğulları, İstanbul'da Pendik Malatyalılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Pendik Malatyalılar Dernek Başkanı İsmet Kaya ile görüş alış verişinde bulunan Tabaroğulları, "31 mart yerel seçimlerini gurbetteki hemşehrilerimiz de yakından takip ediyor. Hekimhanlılar, ilçelerinin geri kalmasından ve gelişememesinden yana sitemli. Hekimhan'nın hak ettiği gelişmişlik düzeyine yükselmesini istiyorlar. Onlarla projelerimizi paylaştık. Görüyoruz ki Hekimhanlılar değişimi arzuluyor. Biz inanıyoruz ki Hekimhan tercihini yapacak ve Hekimhan 31 mart sonrası hızlı adımlarla yeni bir yaşama doğru ilerleyecek. Yaşanabilir Hekimhan'ı herkes arzuluyor"şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakının adayı MHP'li Memet Tabaroğulları, İstanbul'da yaptığı toplantılar da Hekimhan'lı hemşehrileri ile sohbet etti ve 31 mart sonrası hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini anlattı. - MALATYA