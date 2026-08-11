MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Türk Ocakları'na Sert Tepki - Son Dakika
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MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Türk Ocakları'na Sert Tepki

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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Türk Ocakları'nın yeni yasayı Sevr'e benzetmesini eleştirdi; bu açıklamayı tarihi bir yanılgı olarak nitelendirdi ve kurumun FETÖ ile ilişkisini hatırlattı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk Ocakları'nın Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u Sevr Anlaşması'na benzettiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Osmanağaoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsattı.

Türk Ocakları tarafından milletvekillerine gönderilen Kanun'a ilişkin mesajda, Kanun'un Sevr Anlaşması'na benzediği yönünde yorumlara yer verildiğini aktaran Osmanağaoğlu, Türk Ocakları'nın derin köklerine inildiğinde Türk milliyetçiliğinin fikri temelini oluşturan, Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında rol oynayan bir yapı göründüğünü ancak bugün "MHP'ye operasyon düzenlemek isteyenlerin yardımcı figüran ajansı haline geldiğini" söyledi.

Osmanağaoğlu, Türk Ocakları'nın birtakım güç odaklarının oluşturmaya çalıştığı "Türkeş'siz Türk Milliyetçiliği" projesi kapsamında imkan sağlanan çeşitli vakıfların ve kurumların başında geldiğini vurgulayarak, "Bu kişilerin milli meselelere dair bir görüş beyan etme hakkı, Türk Ocakları adına Fetullah Gülen'e Türk Dünyası'na hizmet ödülü verdiklerinde bitmiştir. Bu kişilerin Türk milliyetçiliğine dair söz söyleme hakkı, FETÖ ile referandum kampanyası yaptıklarında bitmiştir." ifadesini kullandı.

Sevr Anlaşması'nın Türk milletinin iradesini yok sayan emperyalist devletlerin Türk vatanını parçalama teşebbüsü olduğuna işaret eden Osmanağaoğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bugün, TBMM'nin Türk devletinin terörü tasfiye ederek milli birliği güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğu iradeyi Sevr ile yan yana zikretmek, benzetmenin sınırlarını aşan ağır bir tarihi yanılgıdır. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin teslimiyeti değil, artık yeni şehitler vermeyeceğimiz Türkiye'yi onların aziz hatırası üzerinde yükseltme iradesidir. Terör örgütünün silah bırakması, kendisini feshetmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında terör yoluyla netice alınamayacağının kesin biçimde tescil edilmesi, Türk milletinin mağlubiyeti değil, devletimizin kudretinin sonucudur. Sevr'i yırtıp atan irade de bizimdir, terörü tarihe gömecek irade de bizimdir."

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Tamer Osmanağaoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Türk Ocakları'na Sert Tepki - Son Dakika

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