Amasya'nın Suluova ilçesinin yeni belediye başkanı seçilen MHP'li Rıfat Uzun mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Uzun, "Suluova'mızı daha ileriye taşımak için canla, başla, gayretle çalışacağız" dedi.
Suluova için bir yolculuğa çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Uzun, "Rabbim şükürler olsun bu makamı bizlere nasip etti. Tek duamız çıktığımız bu yolculukta sizlere mahcup olmamak. Suluova'mızın hak ettiği değeri, hak ettiği yere taşımaktır" diye konuştu.
Kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür eden Uzun, "Suluova'mızı daha ileriye taşımak için canla başla gayretle çalışacağız. Siz bizleri seçtiniz. Allah ömür verdiği müddetçe daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir Suluova için gece, gündüz demeden çalışacağımızın sözünü veriyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA
Son Dakika › Politika › MHP'li Rıfat Uzun, Suluova Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Van'da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda yerel seçimlerde İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
YSK'nın, Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatayı iade etme kararı sonrası kutlama yapan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı. Birkaç gündür gösterilerin sürdüğü, şu an için sevinç kutlamalarının yapıldığı kentteki coşkulu havayı paylaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, paylaşımına "Van'da halkımız işe erken koyuldu. Önümüzdeki günlerde şehri pırıl pırıl yapma sözü de aldık." notunu düştü.
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