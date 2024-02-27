MHP\'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Şehitlerin Kabri Başında Anma Törenine Katıldı

Politika

Cumhur ittifakının MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, 15 yıl önce şehit edilen Hekimhan'ın yetiştirdiği Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve Başkomiser Fethi Akyüz'ün mezarları başında düzenlenen anma törenine katıldı.

25 Şubat 2009 yılında Ankara'da şehit edilen ve memleketi Hekimhan ilçesinde toprağa verilen Polis Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ile 1994 yılında şehit edilen Başkomiser Fethi Akyüz için her yıl kabri başında düzenlenen anma programına bu yılda Özel Harekat Bölge Başkanlığı mensupları ile MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Tabaroğulları katıldı.

Memet Tabaroğlu yaptığı açıklamada, "Bu cennet vatan için mücadele eden şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Behçet Oktay ve Fethi Akyüz ömrü boyunca vatan hainlerine karşı mücadele etmiş kahraman vatan evlatlarıdır. Behçet Oktay ve Fethi Akyüz kardeşlerimin hemşerisi olmak benim için onurdur" dedi.

Şehitlerin kabrindeki anma töreni saygı duruşu ve okunan dualarla sona erdi. - MALATYA