MHP\'li Tabaroğulları: Birliğin gücüyle yeni ve modern bir Hekimhan\'ı kuracağız

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, "Birliğin gücüyle yeni ve modern bir Hekimhan'ı kuracağız" dedi.
Hekimhan'ın ilçe merkezi ve mahallerinde düzenlediği toplantılarla vatandaşlarla buluşan ve sorunlarını dinleyen MHP'li Tabaroğulları, "Hekimhanlı kardeşlerimiz artık Hekimhan'ın çağdaş modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını arzuluyor. Sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz. Göreve geldiğimiz gün Hekimhan'ın değişimi başlayacak. Birliğin gücüyle yeni ve modern bir Hekimhan'ı kuracağız" şeklinde konuştu.
"Yazık, gelişmişlikte Hekimhan gerilere düşmüş"
Türkiye'deki 973 ilçe arasında gelişmişlik açısından Hekimhan'ın 721'nci sıralara gerilediğine dikkat çeken MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, "Bu kadar önemli maden yataklarına sahip olacaksınız. Bu kadar önemli tarih ve doğa güzelliklerine sahip olacaksınız. Ancak gelişmişlik düzeyinde gerilere gideceksiniz. Yazık, Hekimhan bunu hak etmiyor. Hekimhanlı kardeşlerimiz de bu durumdan memnun değil. Biz önemli projelerimizle kısa sürede Hekimhan'ı ayağa kaldıracağız ve çağdaş modern bir Hekimhan'ı kurmanın adımlarını atacağız. Hekimhan yarınlarda Malatya'nın istihdam açısından en önemli çekim merkezi olacaktır. Binlerce insan Hekimhan'da yaşamaya gelecek. İşte biz Hekimhan'ı buna hazırlamak zorundayız. Planlarımız 100 bin nüfuslu bir Hekimhan'ı kurmak üzerine. Eğitim önceliğimiz olmak üzere, yaşam kalitesini artıracak sosyal projeleri çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve beraberindeki partililerle birlikte esnaf ziyaretlerinde de bulunan Tabaroğulları, Güzelyurt, Sarıkız, Kocaözü ve Selimli mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. - MALATYA
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