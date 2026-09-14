MHP'li Topcu yeni eğitim yılı mesajında PISA 2025 başarısına dikkat çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğini merkeze alan istikrarlı yönetimi altında eğitime, bilime, teknolojiye ve gençlerimize yapılan yatırımların Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine güç katacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Topcu, yayımladığı mesajında, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uyum eğitimleri kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula başladığını anımsatan Topcu, Cumhuriyet'in emanetçisi olan yeni nesillerin, bugünlerde uzun ve yorucu bir eğitim maratonu için ilk adımlarını atarken, onların bu yolculuğunun milletin geleceğini aydınlatacak bir meşale olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Topcu, MHP olarak eğitimi yalnızca bireysel başarının değil, milli varlığın, toplumsal huzurun, kalkınmanın ve devletin geleceğinin temel meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, bir milletin geleceğinin, yetiştirdiği nesillerin niteliğiyle şekillendiğini ifade etti.

Eğitim anlayışının, bilim ve teknolojide yetkin, araştıran, sorgulayan ve üreten aynı zamanda tarihini bilen, kültürünü tanıyan, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi esas almak olduğunu belirten Topcu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Eğitim, geçmişi öğrenmek, öğrenilen değerleri korumak ve geleceğe hazırlanmak amacıyla ihtiyaç duyulan bir kurum olduğundan, ülkelerin eğitim sistemlerinin de buna uygun olarak planlanıp, organize edilip yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü 21. yüzyıl ciddi bir değişimi beraberinde getirmiştir. Günümüz bireyinden beklenen bilgiyi ezberine alması değil, her alanda ona hızlı ulaşması, paylaşması ve onu etkin kullanmasıdır. Yeni yüzyıl becerileri olarak ifade edilen öğrenme ve Yenilenme - Bilgi, Medya ve Teknoloji - Yaşam ve Meslek Becerileri başlıkları altında geliştirilen 21. yüzyıl beceri setleri, bilgi çağında yaşayan bireylerin, etkin ve nitelikli olabilmeleri için önem arz ederken, asla unutulmaması gereken ise bilgili olmak kadar şahsiyetli olmak, başarılı olmak kadar ahlaklı olmak, dünyayı tanımak kadar kendi milletini ve medeniyetini bilmektir."

"Mesleki ve teknik eğitim de çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmelidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, Türk gençliğinin, Türkiye'nin geleceğini omuzlayacak en büyük güç olduğunun altını çizdi.

Gençleri yalnızca akademik bilgiyle değil, özgüven, sorumluluk, eleştirel düşünme, iletişim, girişimcilik ve problem çözme becerileriyle de donatmak gerektiğine işaret eden Topcu, dijital teknolojileri bilinçli kullanan, doğru bilgiyi yanlıştan ayırabilen ve yapay zeka çağının gereklerine hazır bir gençlik yetiştirmek zorunda olunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Topcu, eğitim sisteminin her öğrencinin yeteneğini keşfetmesine imkan sağlaması, hiçbir öğrencinin imkan eşitsizlikleri nedeniyle geride bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat ve imkan adaleti güçlendirilirken mesleki ve teknik eğitim de çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmelidir. Dünyada tüm ülkelerde olduğu gibi Türk eğitim sisteminde de özellikle öğrencilerin, eğitimcilerin ve eğitim kurumlarının kalite artırımına yönelik çabaları sürekli gündeme gelirken, önemli bir sorun olarak da gündemde yerini almaktadır."

"Eğitim yalnızca ders ve sınavdan ibaret değildir"

Öğrencilerin okuduğunu anlama ve okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilmelerine yönelik beceri kombinasyonlarının ölçülmesi olarak ifade edilen ve yakın zamanda açıklanan PISA 2025 sonuçlarının, Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemenin önemli bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Topcu, Türkiye'nin fen bilimlerinde 494 puanla 19'uncu, okuma becerilerinde 472 puanla 18'inci, matematikte 462 puanla 28'inci sıraya yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Topçu, bu başarının daha ileriye taşınmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"MHP olarak bu ve diğer bütün başarıların temelinde emeği olan öğretmen ve yöneticilerimize çok teşekkür ederken gönülden de kutlamaktayız. Eğitim yalnızca ders ve sınavdan ibaret değildir. Sporla, sanatla, kültürle ve bilimle desteklenen çocuklarımızı bağımlılık, şiddet, zorbalık ve zararlı içeriklerden koruyan güvenli bir eğitim ortamı oluşturulmalıdır. Bu hedeflerin merkezinde öğretmenlerimiz bulunmaktadır.

Öğretmenlerimizin mesleki itibarının yükseltilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi önceliğimiz olmalıdır. Çünkü, güçlü eğitim, güçlü öğretmenle güçlü Türkiye ise iyi yetişmiş Türk gençliğiyle mümkündür. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğini merkeze alan istikrarlı yönetimi altında eğitime, bilime, teknolojiye ve gençlerimize yapılan yatırımların Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine güç katacağına inanıyoruz. Milli birlik ve beraberlik içerisinde, eğitimde daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2026–2027 eğitim-öğretim yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor öğrencilerimize üstün başarılar, öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, eğitim hizmetinin her kademesinde görev yapan yöneticilerimize ve çalışanlarımıza başarı ve kolaylıklar temenni ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı Türk gençliğinin başarılarının, Türkiye'nin yükselişinin ve güçlü yarınlarımızın başlangıcı olsun."